Двое мужчин погибли после того, как спустились в железнодорожную цистерну с остатками мазута на промышленном предприятии в Жигулёвске. Выбраться самостоятельно они не смогли, а прибывшим спасателям потребовался почти час, чтобы поднять погибших. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Трагедия произошла 14 ноября. Мужчины проникли внутрь резервуара без индивидуальных средств защиты и отравились скопившимися там токсичными испарениями. В результате они потеряли возможность самостоятельно выбраться наружу.

На место прибыли специалисты поисково-спасательных отрядов Жигулёвска и Тольятти. Четверо сотрудников спустились к пострадавшим через заливной люк. Операцию осложняли ограниченное пространство и высокая концентрация опасных веществ в воздухе.

«В спасательной операции участвовали четыре человека. Работы были осложнены замкнутостью помещения и сильной загазованностью воздуха внутри цистерны», — отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы извлечь погибших, спасатели закрепили на них веревки и подняли тела на поверхность. На всю операцию ушло около часа.