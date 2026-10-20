В Москве стартовал спецпроект о профессионалах городского хозяйства

Свыше 600 тысяч человек обеспечивают работу городской инфраструктуры Москвы. Познакомиться с ними ближе предлагает спецпроект «Профессии большого города». Его запускают Комплекс городского хозяйства, «Активный гражданин» и медиахолдинг «Вечерняя Москва».

Горожане сами выберут, в каком формате узнать историю каждого специалиста. В «Активном гражданине» запланировано пять голосований, первые два уже открыты. В каждом представят трёх героев из организаций и предприятий комплекса.

Среди них — электромонтажники-высотники, водолазы, сварщики, энтомологи. Они расскажут о своей работе, профессиональных задачах и интересных случаях из практики.

Форматы предлагаются разные: видеоролик, статья, фоторепортаж, анимационный ролик или викторина. Что именно подойдёт для каждого героя, решают участники голосования.

Истории профессионалов будут публиковаться на сайте «Вечерней Москвы» и в печатных изданиях. Проект должен показать, кто каждый день делает город комфортнее и безопаснее.