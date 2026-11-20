В Москве суд закрыл сайт с объявлениями о продаже крокодила и питона
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Московская прокуратура через суд добилась запрета информации о продаже крокодила и питона, размещённой на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщило надзорное ведомство.
«Согласно законодательству об ответственном обращении с животными запрещено содержание в домашних условиях крокодилов и питонов, а ст. 8.52 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных», — говорится в сообщении.
Тверская межрайонная прокуратура обнаружила сайт с предложениями о продаже этих животных. Доступ к объявлениям был свободным, а предложения адресовались неограниченному кругу покупателей. Прокурор потребовал признать опубликованные сведения запрещёнными к распространению. Суд удовлетворил иск.
Ранее суд в Москве заблокировал интернет-ресурсы, на которых россиянам предлагали приобрести пеликанов для домашнего содержания. На сайтах публиковались объявления о продаже экзотических птиц с указанием стоимости. Основанием для блокировки стал действующий в России запрет на домашнее содержание отдельных видов диких животных. Пеликаны прямо указаны в перечне, утверждённом распоряжением правительства от 8 мая 2025 года.