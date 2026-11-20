Московская прокуратура через суд добилась запрета информации о продаже крокодила и питона, размещённой на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщило надзорное ведомство.

«Согласно законодательству об ответственном обращении с животными запрещено содержание в домашних условиях крокодилов и питонов, а ст. 8.52 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных», — говорится в сообщении.

Тверская межрайонная прокуратура обнаружила сайт с предложениями о продаже этих животных. Доступ к объявлениям был свободным, а предложения адресовались неограниченному кругу покупателей. Прокурор потребовал признать опубликованные сведения запрещёнными к распространению. Суд удовлетворил иск.