В Москве начался суд над гражданином Никарагуа Андони Санчесом Рейесом, обвиняемым в наёмничестве из-за службы в интернациональном легионе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Мужчину задержали во Внуково 29 декабря 2025 года, когда он приехал в Россию на новогодние праздники, передаёт Telegram-канал «Осторожно, новости».

Рейеса судят по части 3 статьи 359 УК РФ. На первом заседании рассмотрели вопросы, связанные с переводом материалов дела на испанский язык: подсудимый не владеет русским. Затем слушания закрыли от публики из-за сведений о психическом заболевании мужчины. Как следует из карточки Мосгорсуда, следующее заседание по делу № 2-0108/2026 состоится 25 ноября в 11:00.

До приезда в Россию Рейес служил в интернациональном легионе ВСУ. Прежде он работал инженером-электриком в Никарагуа, а о вступлении в украинское подразделение рассказывал в социальных сетях. Контракт он подписал, однако покинул Украину спустя несколько месяцев.

В декабре 2025 года мужчина отправился в Турцию, откуда затем вылетел в Москву. После задержания во Внуково ему вменили мелкое хулиганство и назначили 15 суток административного ареста. По окончании срока последовал ещё один арест по аналогичному основанию. После нескольких административных задержаний против Рейеса возбудили уголовное дело о наёмничестве.