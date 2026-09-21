В Москве увековечили Юрия Лужкова: Памятник бывшему мэру открыли в день его 90-летия

В Большом Сухаревском переулке состоялось торжественное открытие памятника бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Мероприятие приурочили к 90-летию со дня рождения видного государственного деятеля, руководившего городом с 1992 по 2010 год.

Созданием бронзового образа занимался народный художник РФ Салават Щербаков. На церемонии присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вдова политика Елена Батурина, а также митрополит Крутинский и Коломенский Павел, передавший послание от патриарха Кирилла.

Вдова бывшего градоначальника поблагодарила собравшихся за сохранение памяти о супруге.

«Спасибо большое всем, кто помнит Юрия Михайловича, всем, кто пришёл почтить его память. Когда мы обсуждали создание этого памятника, мы договорились, что это будет добрый московский памятник, без пафоса, потому что таким был Юрий Михайлович Лужков - добрым, московским и без пафоса», — подчеркнула Елена Батурина.

Новый монумент станет постоянной частью архитектурного облика исторического центра столицы. Территорию вокруг скульптурной композиции благоустроили для свободного посещения жителями и туристами.

В августе Life.ru рассказывал об открытии во Владимире памятника князю Андрею Боголюбскому. Скульптуру установили на обзорной площадке за зданием Палат, а идею её создания обсуждали больше десяти лет.