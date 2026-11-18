В Москве водитель BMW не пропустил реанимобиль с пациентом в коме
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Водитель BMW не освободил полосу для реанимобиля, который вёз в больницу пациента в коме. Автомобилист продолжал движение, несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковой сигнал, сообщает «Рен-ТВ».
По данным телеканала, пациент не мог самостоятельно дышать. Из-за действий водителя медицинская бригада задержалась в пути, но всё же успела доставить больного в больницу живым. Предварительно, кроссовер принадлежит жителю Санкт-Петербурга Станиславу К. Правоохранители выясняют, кто находился за рулём во время инцидента.
Ранее в Шушарах произошёл конфликт между водителем легкового автомобиля и бригадой скорой помощи, который закончился стрельбой. Водитель чёрного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с автомобилем скорой помощи, после чего ситуация быстро переросла в конфликт. Мужчина выскочил из машины, подбежал к карете скорой, начал громко ругаться и попытался попасть внутрь салона. Во время перепалки он также повредил припаркованный рядом автомобиль.