Водитель BMW не освободил полосу для реанимобиля, который вёз в больницу пациента в коме. Автомобилист продолжал движение, несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковой сигнал, сообщает «Рен-ТВ».

По данным телеканала, пациент не мог самостоятельно дышать. Из-за действий водителя медицинская бригада задержалась в пути, но всё же успела доставить больного в больницу живым. Предварительно, кроссовер принадлежит жителю Санкт-Петербурга Станиславу К. Правоохранители выясняют, кто находился за рулём во время инцидента.