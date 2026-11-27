В Москве водитель избил мать чемпионки Европы по гимнастике из-за парковки
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В Москве неизвестный водитель избил 55-летнюю мать чемпионки Европы по спортивной гимнастике Варвары Зубовой после замечания из-за неправильно припаркованного автомобиля. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает SHOT со ссылкой на дочь пострадавшей.
Напавший на мать Варвары Зубовой водитель. Фото © SHOT
Конфликт произошёл во дворе жилого дома в районе Южное Тушино. По словам гимнастки, мужчина на автомобиле перегородил выезд её матери Екатерине. Когда женщина попросила освободить проезд, водитель вышел из машины и набросился на неё.
Зубова утверждает, что незнакомец схватил её мать за горло и начал душить, одновременно нанося удары в висок. Свидетелем нападения стал 11-летний сын Екатерины, находившийся рядом.
На помощь женщине бросилась сама спортсменка. Девушка попыталась разжать руку нападавшего, однако тот, по её словам, дважды оттолкнул её, перебросив через мать. В результате Варвара упала на землю, а мужчина вернулся в автомобиль и уехал вместе со своей спутницей.
Позднее семья выяснила, что водитель не проживает в их доме, хотя регулярно оставляет машину во дворе. Соседи рассказали, что прежде он уже перекрывал выезд другим автомобилистам и грубо реагировал на замечания.
Пострадавшая работает медсестрой в реанимации детской больницы и воспитывает нескольких детей. Помимо травмы головы, у неё диагностировали ушиб и гематому. Родственники утверждают, что после случившегося младший сын Екатерины боится выходить на улицу. Женщина написала заявление в полицию.
Ранее Life.ru сообщал о жестоком нападении на супружескую пару после конфликта из-за парковки в Ростовской области. По информации SHOT, ссора произошла возле жилого комплекса «Екатерининский» в Ростове-на-Дону. Мужчину и женщину, воспитывавших троих детей, предположительно, избили, насильно посадили в автомобиль и вывезли в соседний район, где впоследствии обнаружили их тела. Одним из свидетелей нападения стал ребёнок погибших.