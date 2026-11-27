В Москве неизвестный водитель избил 55-летнюю мать чемпионки Европы по спортивной гимнастике Варвары Зубовой после замечания из-за неправильно припаркованного автомобиля. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает SHOT со ссылкой на дочь пострадавшей.

Напавший на мать Варвары Зубовой водитель. Фото © SHOT

Конфликт произошёл во дворе жилого дома в районе Южное Тушино. По словам гимнастки, мужчина на автомобиле перегородил выезд её матери Екатерине. Когда женщина попросила освободить проезд, водитель вышел из машины и набросился на неё.

Зубова утверждает, что незнакомец схватил её мать за горло и начал душить, одновременно нанося удары в висок. Свидетелем нападения стал 11-летний сын Екатерины, находившийся рядом.

На помощь женщине бросилась сама спортсменка. Девушка попыталась разжать руку нападавшего, однако тот, по её словам, дважды оттолкнул её, перебросив через мать. В результате Варвара упала на землю, а мужчина вернулся в автомобиль и уехал вместе со своей спутницей.

Позднее семья выяснила, что водитель не проживает в их доме, хотя регулярно оставляет машину во дворе. Соседи рассказали, что прежде он уже перекрывал выезд другим автомобилистам и грубо реагировал на замечания.

Пострадавшая работает медсестрой в реанимации детской больницы и воспитывает нескольких детей. Помимо травмы головы, у неё диагностировали ушиб и гематому. Родственники утверждают, что после случившегося младший сын Екатерины боится выходить на улицу. Женщина написала заявление в полицию.