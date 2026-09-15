В Москве водитель легковушки сбил пешехода на Кутузовском проспекте

На западе Москвы вечером во вторник произошёл наезд на пешехода. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, сбил человека на Кутузовском проспекте, сообщили в МВД.

После аварии пострадавшую передали медикам. Женщину направили в медицинское учреждение для оказания помощи, её состояние уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы города, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о причинах ДТП и возможных виновниках пока не раскрывается. Из-за аварии движение в районе дома №24 на Кутузовском проспекте оказалось затруднено. Водителей предупредили о возможных задержках на этом участке дороги.

Ранее Life.ru писал, что в Северной Осетии очевидцы спасли мать и сына после падения автомобиля в горную реку. Машина Toyota съехала с дороги в районе Тамиска, после чего прохожие и водители бросились помогать пострадавшим. Один из очевидцев Инал Козонов зашёл в холодную воду и помог выбраться женщине и её ребёнку. После спасения обоих доставили в больницу.