Движение транспорта по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после массовой аварии с пятью пострадавшими. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в мессенджере MAX.

Ранее движение перекрывали в районе дома № 48, где столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек, четверых из них госпитализировали. По данным столичного департамента транспорта, причиной аварии, предварительно, стал проезд водителя внедорожника Lixiang на запрещающий сигнал светофора с превышением скорости. После столкновения один из автомобилей загорелся.

Ранее Life.ru сообщал о перекрытии Комсомольского проспекта после массового ДТП. На месте происшествия работали оперативные службы, автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.