В Москве выбрали 33 лучших ресторана по версии Lemon Guide

В Москве впервые вручили ресторанную премию Lemon Guide, определив 33 лучших заведения столицы по результатам голосования представителей крупного бизнеса. Высшую награду — «Три лимона» — получили рестораны Semifreddo, White Rabbit и Probka. Церемония состоялась 22 октября в культурном пространстве «ТОН-центр», говорится в поступившем в распоряжение Life.ru пресс-релизе.

Фото © Глеб Кордовский, Денис Шумов, Андрей Калмыков, Артём Устюжанин

За звание лучших боролись 337 столичных заведений, вошедших в предварительный список премии. Победителей выбирали предприниматели из банковской сферы, промышленности, девелопмента, торговли и ресторанного бизнеса. Участники голосования оценивали заведения, которые сами регулярно посещают и готовы рекомендовать другим.

Фото © Глеб Кордовский, Денис Шумов, Андрей Калмыков, Артём Устюжанин

Вторую по значимости отметку — «Два лимона» — получили семь ресторанов: Savva, «За крышей», Carniceria Vino, Padron, Oltremare, Olluco и «Доктор Живаго». Ещё 23 заведения удостоились одного лимона. Среди них оказались «Кафе Пушкинъ», «Белуга», «Сахалин», «Горыныч», «Северяне», Maya и «Узбекистан».

Фото © Глеб Кордовский, Денис Шумов, Андрей Калмыков, Артём Устюжанин

Организаторы также определили победителей в специальных номинациях. Лучшим загородным рестораном признали «Царскую охоту», а «Кофемания» получила сразу две награды — за завтраки и демократичный формат. Лучшим баром назвали Big Wine Freaks, ресторан «Машенька» отметили за интерьер, а «Северяне» получили специальный приз «Вкус родной земли» за работу с российскими локальными продуктами.

Дмитрий Грозный. Фото © Глеб Кордовский, Денис Шумов, Андрей Калмыков, Артём Устюжанин

Генеральный продюсер Lemon Guide Дмитрий Грозный объяснил, что премия ориентируется не на модные гастрономические тенденции, а на реальные предпочтения посетителей. По его словам, задача экспертов — выбрать рестораны, в которые они действительно возвращаются. Поэтому среди победителей оказались заведения самых разных направлений — от русской и итальянской кухни до японской, азиатской и перуанской.

Андрей Малахов. Фото © Глеб Кордовский, Денис Шумов, Андрей Калмыков, Артём Устюжанин

Ранее Lemon Guide проводилась только в Санкт-Петербурге, где появилась в 2020 году. Московская церемония стала первым расширением проекта на столичный ресторанный рынок. Ведущим вечера выступил Андрей Малахов, а музыкальную программу завершили Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс».

Выступление группы «Моральный кодекс». Фото © Глеб Кордовский, Денис Шумов, Андрей Калмыков, Артём Устюжанин