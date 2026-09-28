Сюда мечтали попасть все: 5 легендарных ресторанов СССР, которые принимают гостей и в 2026 году

Советские рестораны остались не только на старых фотографиях и в любимых фильмах. В Москве до сих пор можно позавтракать под знаменитым витражным куполом, пообедать в зале с автографами писателей или устроить свидание высоко над городом. За прошедшие десятилетия эти заведения пережили реставрации, смену владельцев, а некоторые — и названий. Меню тоже изменилось, но у каждого сохранилась связь с прошлым. Life.ru собрал пять ресторанов, которые принимали гостей в СССР и куда можно отправиться в 2026 году.

«Седьмое небо»: как поужинать и увидеть всю Москву?

Ресторан «Седьмое небо»: как попасть в 2026 году и поужинать с панорамным видом на Москву? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Вы знали, что, сидя за одним столиком, можно увидеть всю крастоу современной Москвы? Именно ради такого впечатления многие стремились в ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне. В 1969 году ресторан начал принимать первых гостей. Комплекс занимал три уровня на высоте 328–334 метра. Его залы назывались «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой», а столики располагались на вращающихся платформах у панорамных окон. Примерно за 40 минут перед гостями разворачивался полный круг городской панорамы.

Работа ресторана прерывалась после пожара на башне в 2000 году, но в 2016-м комплекс вновь открылся. Сегодня здесь можно попробовать блюда современной авторской кухни и увидеть тот самый пейзаж. Это вариант для свидания или особенного семейного обеда, в котором вид из окна становится частью впечатления. В 2026 году запланировать поход в ресторан можно на официальном сайте Останкинской башни. Но будьте внимательны, поскольку подъём на башню нужно учитывать при организации визита.

«Метрополь»: где позавтракать под куполом из другой эпохи?

Ресторан «Метрополь»: чем знаменит исторический зал и как попасть на завтрак в 2026 году? Фото © Wikipedia

Ресторан «Метрополь» открылся в 1905 году вместе с одноимённой гостиницей. Предприниматель Савва Мамонтов задумывал большой комплекс с театром, художественными галереями и отелем, однако в ходе строительства проект изменился. В результате одним из его главных пространств стал парадный ресторан для гостиничных гостей и московской публики.

Известность заведению принесли роскошное оформление и светская жизнь. Витражный купол, фонтан и огромный зал превращали обед в торжественное мероприятие. До революции здесь устраивали громкие банкеты, а в советское время ресторан оставался одним из престижных адресов столицы. Славу дополняла репутация самой гостиницы, поскольку среди её постояльцев были Бернард Шоу, Бертольт Брехт и Марлен Дитрих.

После переезда советского правительства в Москву в 1918 году здание получило название «Второй Дом Советов». Здесь разместились учреждения и квартиры представителей новой власти, часть помещений использовали для заседаний. Затем ресторанная жизнь вернулась в парадный зал. В 1933 году «Метрополь» вошёл в систему «Интуриста», а в 1986–1991 годах пережил большую реконструкцию с восстановлением исторических интерьеров. Чтобы попасть в ресторан в 2026 году, следует выбрать завтрак или воскресный бранч в историческом зале и заранее уточнить условия посещения. Но рассчитывать на свободный вход не стоит, так как здесь проводят банкеты.

«Узбекистан»: как восточный ресторан стал московской достопримечательностью?

Ресторан «Узбекистан»: чем прославился в СССР и ради чего сюда приходят в 2026 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Ресторан «Узбекистан» открылся в 1951 году на Неглинной улице по решению Министерства торговли Узбекской ССР. Он представлял в Москве кухню союзной республики и стал одним из первых столичных ресторанов среднеазиатской кухни. В 2026 году заведению исполняется 75 лет. Его известность выросла вокруг национальной кухни и традиций восточного застолья. Плов, шашлыки, сладости — здесь можно было познакомиться со вкусами Узбекистана, не выезжая из Москвы.

После распада СССР ресторан сохранил имя, но заметно изменился. В 1997 году новые владельцы начали масштабную реставрацию. Бывшая банкетная часть превратилась в самостоятельное заведение «Белое солнце пустыни», а основной «Узбекистан» закрыли на два года. Над его оформлением работали приглашённые из Ташкента мастера. Поэтому нынешние узоры, декоративные детали и убранство залов связаны в том числе с постсоветским обновлением, а не только с первоначальным интерьером. Чтобы попасть в ресторан «Узбекистан» на Неглинной, 29, в 2026 году, нужно забронировать столик на официальном сайте.

ЦДЛ: куда раньше пускали по пропускам, а теперь может прийти каждый?

Ресторан ЦДЛ: где обедали знаменитые писатели и как попасть сюда в 2026 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

История ресторана ЦДЛ связана с Домом советского писателя, который открылся в Москве в мае 1934 года по инициативе Максима Горького. Его создали для досуга литераторов, творческих встреч, дискуссий и неформального общения. В 1960-е в знаменитом буфете встречались Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и другие представители литературной Москвы. При этом действовал строгий пропускной режим. Для человека со стороны возможность оказаться за соседним столиком с известными авторами была далеко не повседневной.

С годами заведение сохранило свидетельства этих встреч. Например, в «Пёстром зале» остались автографы и рисунки писателей и поэтов-шестидесятников. Из закрытого места для своего круга ресторан превратился в общедоступное заведение с историческими интерьерами. Сегодня в меню русская кухня: суточные щи, заливное, пельмени из оленины и пожарская котлета. А если названия блюд напоминают любимые фильмы, проверьте, какие угощения готовили герои советского кино. Чтобы попасть в ЦДЛ в 2026 году, достаточно просто забронировать столик на официальном сайте ресторана Центрального дома литераторов. Писательский билет для посещения, конечно же, не нужен.

«Яръ»: какой ресторан советские гости знали под другим именем?





Первый «Яр» открыл француз Транкиль Яр в 1826 году на Кузнецком Мосту. Это был ресторан с обедами и ужинами для московской публики. Позднее заведение меняло адреса, а в 1910 году получило новое роскошное здание возле нынешнего Ленинградского проспекта. Его советская глава началась в 1952 году, после перестройки здесь заработали гостиница «Советская» и ресторан «Советский», принимавший в том числе высокопоставленных гостей.

Славу «Яру» ещё до революции принесли богатые застолья, цыганские хоры и знаменитые посетители. С рестораном связаны имена Шаляпина, Чехова, Куприна и Саввы Морозова. В советское время круг гостей изменился: теперь здесь бывали дипломаты, политики и зарубежные знаменитости. Репутация особенного места сохранилась даже под новой вывеской. После революции это место закрыли, а здание использовали для других нужд. Возвращение ресторанной жизни произошло уже в советскую эпоху, а историческое название восстановили в 1998 году. Во время реставрации вернули к жизни старинные фрески, люстру 1912 года и светильники 1952-го. Чтобы попасть сюда в 2026 году, необходимо забронировать столик на официальном сайте и заранее уточнить доступность выбранного зала, поскольку ресторан часто проводит праздничные банкеты и другие торжества.

А вы хотели бы побывать в одном из этих ресторанов? Или уже успели оценить кухню и атмосферу? Расскажите в комментариях, какое заведение выбрали бы и чем вам запомнился визит. А если после прогулки по знаменитым ресторанам нашей страны захотелось вспомнить вкусы советской кухни, начать можно с домашнего ужина. Ранее Life.ru собрал пять рецептов запечённой рыбы из СССР, которые напомнят о детстве.