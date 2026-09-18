В Москве задержали мужчину, которого два года считали умершим

Необычная история произошла на севере Москвы: полицейские задержали агрессивного мужчину, который, как выяснилось, уже почти два года числился умершим. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в районе Коптево. Очевидцы обратились в полицию из-за 36-летнего мужчины, который приставал к прохожим и вёл себя неадекватно. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Во время проверки документов мужчина назвал свои данные, после чего его поместили в медицинский автомобиль.

Тогда и выяснилось, что по официальным документам он был признан умершим по решению суда почти два года назад. Объяснить ситуацию мужчина не успел — вскоре он впал в кому из-за передозировки наркотиками.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом живой человек оказался в статусе умершего и что происходило с ним всё это время.

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