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Регион
Опубликовано 17 сентября, 13:07

Задержана 24-летняя женщина, зарезавшая свою малолетнюю дочь в Набережных Челнах

Обложка © Telegram / Mash Iptash

Обложка © Telegram / Mash Iptash

В Набережных Челнах 24-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Уголовное дело возбудило управление СК России по Татарстану.

«По подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя мать ребёнка. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», уточнили в ведомстве.

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Напомним, в Набережных Челнах 24-летнюю мать заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери. По предварительным данным, женщина сначала пыталась лишить малышку жизни с помощью электрического тока, однако затем взяла нож. После произошедшего она уехала к родителям в Мензелинск, забрав с собой орудие преступления. Спустя сутки женщина самостоятельно приехала на такси в отдел полиции и сообщила о жуткой расправе.

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Татьяна Миссуми
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