Задержана 24-летняя женщина, зарезавшая свою малолетнюю дочь в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 24-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери. Уголовное дело возбудило управление СК России по Татарстану.

«По подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя мать ребёнка. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Набережных Челнах 24-летнюю мать заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери. По предварительным данным, женщина сначала пыталась лишить малышку жизни с помощью электрического тока, однако затем взяла нож. После произошедшего она уехала к родителям в Мензелинск, забрав с собой орудие преступления. Спустя сутки женщина самостоятельно приехала на такси в отдел полиции и сообщила о жуткой расправе.