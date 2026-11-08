Московский суд постановил запретить сайт, который предлагал продавцам маркетплейсов избавляться от отрицательных отзывов и заказывать положительные. На площадке можно было купить не только комментарии, но и отметки одобрения к ним, пишет РИА «Новости».

Ресурс оставался доступен любому пользователю, а предлагаемые услуги, по мнению прокуратуры, нарушали законодательство об информации в интернете. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить распространение размещённых там сведений.

Суд счёл, что подобный сервис может использоваться для сокрытия причастности к правонарушениям и преступлениям, а также ухода от ответственности. В итоге всю информацию на сайте признали запрещённой к распространению.

Ранее Life.ru сообщал о новой волне мошенничества накануне «Чёрной пятницы». Депутат Госдумы Антон Немкин предупредил, что аферисты создают копии известных интернет-магазинов, наполняют их выдуманными положительными отзывами и заманивают покупателей крупными скидками. В результате россияне рискуют остаться без товара и потерять деньги.