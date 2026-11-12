В Москве начали работать мобильные пункты обогрева для бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отапливаемые микроавтобусы службы «Социальный патруль» дежурят возле пяти столичных вокзалов. Здесь можно укрыться от холода, получить тёплые вещи и помощь специалистов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пункты расположены на площадях у Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов. Они открыты ежедневно с 20:00 до 08:00 и продолжат работу до 31 марта 2027 года. За предыдущий холодный сезон жители столицы обращались туда за помощью около 600 раз.

«С наступлением холодов особая поддержка нужна людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Укрыться от непогоды помогут мобильные пункты обогрева — отапливаемые микроавтобусы «Социального патруля», — рассказала Ракова.

В мобильных пунктах дежурят сотрудники Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Они помогают людям получить необходимую поддержку, при необходимости вызывают скорую помощь и предлагают сопровождение в социальный центр.

Работа с каждым обратившимся строится индивидуально. Специалисты помогают восстановить утраченные документы, вернуться в родной город, найти работу, оформить пенсию или инвалидность. Также предусмотрены юридическая и психологическая поддержка. Если человек незаконно лишился жилья, юристы центра могут представлять его интересы в суде.

Помимо мобильных пунктов, бездомные могут круглосуточно обратиться в стационарное отделение «Дмитровское» по адресу: Ижорская улица, дом 21, строение 3. Здесь предоставляют ночлег, горячее питание, возможность принять душ, согреться и получить доврачебную помощь. Центр работает круглый год.

Москвичи, заметившие на улице человека, которому необходима помощь, могут круглосуточно обратиться в диспетчерскую службу Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки по телефонам +7 499 357-01-80 и +7 903 720-15-08, а также по единому номеру 112.

Ранее Life.ru рассказывал, как россияне могут организовать социальную помощь одиноким пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Минтруде пояснили, что обратиться в органы соцзащиты за нуждающегося человека могут не только родственники, но и соседи, волонтёры или врачи. Для этого достаточно подать заявление через «Госуслуги», позвонить на горячую линию или лично посетить социальную службу. В небольших населённых пунктах к поддержке подключаются координаторы заботы, которые помогают организовать покупку продуктов, доставку лекарств и сопровождение к врачу. Благотворительный фонд «Старость в радость» также рекомендовал регулярно поддерживать связь с одинокими пенсионерами, чтобы вовремя замечать ситуации, когда человеку требуется помощь.