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Опубликовано 11 октября, 16:30

«Замечательный сосед»: Россиянам объяснили, как помочь одиноким старикам

Минтруд: За помощью для одинокого пенсионера могут обратиться соседи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обратиться в соцзащиту за помощью для одинокого пожилого человека могут его соседи, родственники, волонтёры и врачи, рассказали в Минтруде РФ. Социальное обслуживание в России носит заявительный характер: чтобы нуждающегося заметили, кто-то должен сообщить о его положении.

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Направить обращение можно через «Госуслуги», по горячей линии или лично в местной соцзащите. В небольших населённых пунктах организовать поддержку помогают координаторы заботы — сотрудники социальных служб, НКО или активные жители. Они связываются со специалистами и волонтёрами, помогают с покупкой продуктов и поездками к врачу.

Однако визиты соцработника не заменяют ежедневного общения. Одиноким пенсионерам стоит договориться со знакомыми или соседями регулярно созваниваться либо обмениваться сообщениями. Если человек не выходит на связь, нужно выяснить причину, посоветовали в фонде «Старость в радость», пишет газета «Известия».

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К слову, 86% россиян помогают пожилым родителям. Поддержка включает бытовые дела, покупку лекарств и общение. При этом 60% участников исследования намерены накопить средства на собственную старость, чтобы меньше зависеть от детей.

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Борис Эльфанд
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