«Замечательный сосед»: Россиянам объяснили, как помочь одиноким старикам

Обратиться в соцзащиту за помощью для одинокого пожилого человека могут его соседи, родственники, волонтёры и врачи, рассказали в Минтруде РФ. Социальное обслуживание в России носит заявительный характер: чтобы нуждающегося заметили, кто-то должен сообщить о его положении.

Направить обращение можно через «Госуслуги», по горячей линии или лично в местной соцзащите. В небольших населённых пунктах организовать поддержку помогают координаторы заботы — сотрудники социальных служб, НКО или активные жители. Они связываются со специалистами и волонтёрами, помогают с покупкой продуктов и поездками к врачу.

Однако визиты соцработника не заменяют ежедневного общения. Одиноким пенсионерам стоит договориться со знакомыми или соседями регулярно созваниваться либо обмениваться сообщениями. Если человек не выходит на связь, нужно выяснить причину, посоветовали в фонде «Старость в радость», пишет газета «Известия».

К слову, 86% россиян помогают пожилым родителям. Поддержка включает бытовые дела, покупку лекарств и общение. При этом 60% участников исследования намерены накопить средства на собственную старость, чтобы меньше зависеть от детей.