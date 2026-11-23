В Москве окончательно завершили сезон проката электросамокатов и велосипедов. Аренда двухколёсного транспорта уже недоступна, а операторы начали убирать его с городских улиц. Причиной стали надвигающиеся снегопады и похолодание, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Самокаты и велосипеды, оставшиеся на парковках, больше нельзя взять напрокат. В ближайшее время их вывезут в сервисные центры, где технику проверят, обслужат и подготовят к следующему сезону.

«По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются снегопады и похолодание. Поэтому в целях безопасности мы закрыли сезон проката», — цитирует сообщение ТАСС.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что прокатный транспорт в этом году пользовался высоким спросом. При этом 85% поездок совершались не ради развлечения, а по повседневным делам: москвичи добирались на самокатах и велосипедах до метро, остановок общественного транспорта, работы, дома или учёбы.

Сезон проката в столице начался 1 апреля. В течение ноября сервисы уже несколько раз временно прекращали работу из-за непогоды, однако после улучшения условий аренду возобновляли. Теперь двухколёсный транспорт убирают до следующего года.

В прошлом году москвичи совершили на прокатных электросамокатах 71 миллион поездок. При этом, по данным городских властей, число ДТП с участием арендных средств индивидуальной мобильности сократилось на 57%, а количество аварий с детьми — на 72%.

Ранее Life.ru сообщал о временной остановке проката электросамокатов и велосипедов в Москве 18 ноября. Тогда причиной ограничений стал снегопад, а москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. После улучшения погоды работа сервисов возобновилась.