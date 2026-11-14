Более восьми тысяч участников из 109 государств собрались в Москве на III Международном симпозиуме «Создавая будущее», который завершился 13 ноября в Национальном центре «Россия». За два дня представители науки, бизнеса, культуры и органов власти провели свыше 40 мероприятий, представили новые проекты и обсудили развитие технологий и сохранение культурного наследия. Об итогах встречи сообщили в НЦ «Россия».

Симпозиум состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке МИД и Минобрнауки России. Глава государства направил участникам приветствие, отметив значимость международного сотрудничества и практического применения нестандартных идей. Официальное открытие провёл заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

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Одним из ключевых решений стал запуск третьего сезона Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Авторам из разных стран предложили представить эссе о развитии человека, управлении здоровьем, повседневной жизни и контенте в технологическую эпоху. По итогам предыдущего сезона организаторы получили более 1600 работ на 20 языках из свыше 100 государств. Лучшие идеи нового цикла включат в экспертный доклад, а их авторов пригласят в Москву в апреле 2027 года.

«Любая работа может оказаться в центре повестки», — подчеркнул Орешкин, призвав к участию представителей разных профессий и культур.

Программа симпозиума охватила три направления: «Человек и ценности», «Прогресс», «Культура и искусство». На II Музейном конгрессе представители 75 российских и восьми зарубежных музеев обсудили развитие выставочных пространств в цифровую эпоху. Впервые для посетителей открыли игровое лобби «Катка будущего», где представили отечественные разработки и новую сюжетную экшн-RPG DISTORTION.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова объявила о создании в 2027 году Школы юного мастера. В ней дети смогут изучать народные промыслы и осваивать традиционные ремёсла под руководством наставников из разных регионов страны. Инициативу представили на дискуссии «Сила ремесла: сохраняя наследие для будущего», посвящённой сохранению ручного труда и культурных традиций.

«Мы рады, что с каждым годом Симпозиум расширяется, к нам присоединяется всё больше новых стран, в этом году их уже 109», — отметила Виртуозова.

Международная культурная программа включала арт-резиденцию «Всемирная сеть: код культуры». Художники из ЮАР, Саудовской Аравии, Вьетнама, Таиланда и Индонезии посетили российские музеи, научные центры и творческие площадки, после чего представили эскизы проектов на пересечении науки и искусства. Директор по кураторской работе и управлению коллекцией Национального музея Зайда Моаза Матар выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с российскими коллегами.

Завершился симпозиум вручением II Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. На награды претендовали более 120 произведений, опубликованных в 2025 году. Среди лауреатов оказались российские и зарубежные писатели, переводчики и художники.