В Москве женщина пыталась задушить детей в коляске, её задержали

В московском районе Чертаново прохожие остановили женщину, которая прижала младенца к другому ребёнку в коляске и не отпускала его несколько минут. Малыши начали задыхаться. Очевидцы вызвали полицию и медиков. Кадры задержания показали в столичной Росгвардии.

Женщина пыталась задушить детей. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали на юге столицы 35-летнюю женщину, действия которой создавали угрозу жизни и здоровью двух её малолетних детей», — уточнили в ведомстве.

Старшему мальчику два года, а младшему нет и года. По словам росгвардейцев, женщина вела себя крайне агрессивно, ругалась, вырывалась и угрожала покалечить детей. Очевидцы рассказали, что задержанная хотела избавиться от детей, так как муж её бросил, а родители умерли, ей также якобы негде жить.

Ранее суд в Москве приговорил 46-летнюю женщину к 17 годам лишения свободы за убийство пятилетнего сына. Следствие установило, что утром 24 января 2026 года москвичка поместила сына в наполненную водой ванну, накинула ему на шею тканевый пояс от халата и душила, погрузив ребёнка с головой в воду. Убедившись, что мальчик не подаёт признаков жизни, женщина сама обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся.