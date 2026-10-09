Военные следователи проверяют семью участницы «Ждуль» после видео с ребёнком

Опека и военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону проверяют семью блогерши, участвовавшей в проекте «Ждули». Поводом стало видео с её супругом и семилетней дочерью. Об этом сообщает 74.ru.

В министерстве социальных отношений Челябинской области подтвердили, что специалисты посетили семью.

«Специалисты соцзащиты выезжали к семье, чтобы оценить условия, в которых живёт ребёнок. Но в связи с тем, что в настоящее время осуществляются следственные действия, предоставление комментариев и информации не представляется возможным», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

По данным издания, проверкой занимаются военные следователи, поскольку супруг женщины зимой подписал контракт и сейчас участвует в СВО. Ранее блогер рассказывала об этом в своём канале.