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Регион
Опубликовано 9 октября, 17:55

Военные следователи проверяют семью участницы «Ждуль» после видео с ребёнком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Опека и военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону проверяют семью блогерши, участвовавшей в проекте «Ждули». Поводом стало видео с её супругом и семилетней дочерью. Об этом сообщает 74.ru.

В министерстве социальных отношений Челябинской области подтвердили, что специалисты посетили семью.

«Специалисты соцзащиты выезжали к семье, чтобы оценить условия, в которых живёт ребёнок. Но в связи с тем, что в настоящее время осуществляются следственные действия, предоставление комментариев и информации не представляется возможным», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

По данным издания, проверкой занимаются военные следователи, поскольку супруг женщины зимой подписал контракт и сейчас участвует в СВО. Ранее блогер рассказывала об этом в своём канале.

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Напомним, муж участницы реалити-шоу «Ждули» оказался в центре скандала после публикации семейных видео, на которых он поглаживает семилетнюю падчерицу. Общественники усмотрели в поведении мужчины признаки домогательств к ребёнку, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет. Мать девочки отвергла подозрения в адрес супруга.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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