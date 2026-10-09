Военные следователи проверяют семью участницы «Ждуль» после видео с ребёнком
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Опека и военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону проверяют семью блогерши, участвовавшей в проекте «Ждули». Поводом стало видео с её супругом и семилетней дочерью. Об этом сообщает 74.ru.
В министерстве социальных отношений Челябинской области подтвердили, что специалисты посетили семью.
«Специалисты соцзащиты выезжали к семье, чтобы оценить условия, в которых живёт ребёнок. Но в связи с тем, что в настоящее время осуществляются следственные действия, предоставление комментариев и информации не представляется возможным», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос журналистов.
По данным издания, проверкой занимаются военные следователи, поскольку супруг женщины зимой подписал контракт и сейчас участвует в СВО. Ранее блогер рассказывала об этом в своём канале.
Напомним, муж участницы реалити-шоу «Ждули» оказался в центре скандала после публикации семейных видео, на которых он поглаживает семилетнюю падчерицу. Общественники усмотрели в поведении мужчины признаки домогательств к ребёнку, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет. Мать девочки отвергла подозрения в адрес супруга.
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