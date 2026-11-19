Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал прямо отвечать, готов ли приехать в Москву для переговоров по Украине. Вопрос ему задали на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» в Берлине.

Журналист BFMTV поинтересовался у французского лидера, разделяет ли тот оптимизм Дональда Трампа относительно украинского урегулирования и рассматривает ли возможность визита в российскую столицу.

Однако вместо ответа о собственных планах Макрон напомнил, что Париж сохраняет дипломатические связи с Москвой.

«Мы никогда не прекращали контакты с Москвой. На разных уровнях всегда поддерживались определённые контакты с российскими властями», — заявил президент Франции.

Затем он перевёл разговор на вопросы, которые, по его мнению, европейским странам необходимо обсуждать с Россией. При этом Макрон так и не уточнил, готов ли лично отправиться на переговоры.