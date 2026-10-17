В Москвы из-за антисанитарии закрыли три кафе на одной улице

Три кафе на Винницкой улице на западе Москвы приостановили работу после проверки Роспотребнадзора. Никулинский суд назначил заведениям сроки закрытия от 60 до 65 суток за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Речь идёт о Home Bakery, Ami и Djedu bistro, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, в одном из кафе проверяющие обнаружили покрытые плесенью шампиньоны, в другом — просроченные сыр «Гарбани» и колбасу «Пепперони халяль».

Претензии возникли и к оборудованию: моечные ванны подключили к канализации без необходимого воздушного разрыва. Кроме того, у всех трёх заведений оказались входы со стороны двора. Через некоторые из них доставляли продукты, что создавало неудобства для жителей соседних домов.

Ранее в Таганроге приостановили работу кафе «Васаби» после сообщений о массовом отравлении. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, госпитализация потребовалась как минимум 16 посетителям, включая ребёнка. Специалисты Роспотребнадзора выявили в заведении многочисленные грубые санитарные нарушения.