В Мурино Ленинградской области автобус сбил женщину на остановке у станции метро «Девяткино». Пострадавшая оказалась зажата под задними колёсами, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

«Автобус с маршрутным номером №885 совершил наезд на женщину (по предварительным данным около 60 лет), в результате чего она оказалась зажата под задней колёсной базой», — указали в сообщении.

Пожарные 147-й части Всеволожского отряда освободили женщину и передали её бригаде скорой помощи. После реанимационных мероприятий медики доставили пострадавшую в больницу в Токсово.

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