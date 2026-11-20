Смертельное ДТП на трассе А107 в Подмосковье обернулось серьёзными затруднениями движения. В районе посёлка Радумля под Солнечногорском автомобиль насмерть сбил пешехода, после чего водитель скрылся. На месте аварии работали сотрудники ДПС, а автомобилистам приходилось объезжать участок происшествия. Об этом сообщили в МВД по региону.

Трагедия произошла 20 ноября около 07:25 на третьем километре Московского малого кольца. Под колёсами машины погиб мужчина 1975 года рождения, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

После наезда автомобилист не остановился и уехал в неизвестном направлении. Полицейские организовали его розыск и начали устанавливать все обстоятельства происшествия. Очевидцев, располагающих информацией об аварии, призвали обратиться в полицию по номеру 102.

Последствия столкновения оказались крайне тяжёлыми. Сотрудники ДПС обследовали обочину в поисках обломков автомобиля и других следов, которые могут помочь установить обстоятельства смертельного наезда.

На опубликованных кадрах с места происшествия заметны остановившиеся на обочине автомобили и работающие сотрудники экстренных служб. Из-за ДТП проезд по трассе оказался затруднён, водителям приходилось объезжать место аварии.

Ранее Life.ru рассказывал о другой смертельной аварии в Солнечногорском округе. В начале ноября водитель самосвала с поднятым кузовом снёс надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе возле деревни Пешки. По предварительным данным, мужчина погиб, а движение в обоих направлениях пришлось перекрыть. На трассе образовалась многокилометровая пробка. Ещё один резонансный случай произошёл 13 ноября в Чувашии. Пьяный водитель сбил двух 16-летних девушек, после чего спрятал машину в гараже. Полицейские задержали его примерно через час.