Житель Мурманска после ампутации несколько недель не мог добиться госпитализации, несмотря на температуру выше 40 градусов. Когда мужчину всё же доставили в стационар, у него обнаружили запущенную двустороннюю пневмонию. Об этом сообщила группа «Мурманск» со ссылкой на рассказ родственницы пациента.

По её словам, после операции мужчину отправили домой, однако вскоре его состояние ухудшилось. Температура поднялась выше 40 градусов. Семья обращалась в поликлинику № 7, просила направить врача и взять анализы. Как утверждает женщина, на вызовы медики не приходили. Родственники неоднократно вызывали скорую помощь, но пациента не забирали в больницу. В итоге семье пришлось самостоятельно оплатить лабораторные исследования. После очередной перевязки медсестра сфотографировала результаты анализов, а вскоре из поликлиники позвонили с рекомендацией срочно вызвать скорую.

Первоначально мужчину привезли в больницу «Севрыба», но там не оказалось необходимого оборудования. Пациента перенаправили в городскую больницу. Обследование заняло более четырёх часов, после чего врачи сообщили о запущенном двустороннем воспалении лёгких. Родственница пациента возмутилась тем, что семье пришлось почти три недели добиваться медицинской помощи для мужчины в тяжёлом состоянии.

Ранее в Москве спасатели вытащили из воды мужчину, тонувшего в районе Шипиловской плотины на юге Москвы. Пострадавший получил сильное переохлаждение и был госпитализирован. Сигнал о тонущем человеке поступил 24 ноября на поисково-спасательную станцию «Борисовская». Прибывшие на место специалисты обнаружили мужчину на поверхности воды и подняли его на борт катера. Пострадавшего доставили на спасательную станцию, где ему оказали первую помощь и обогрели.