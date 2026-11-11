В Мурманской области объявляли беспилотную опасность, позднее её отменили. Об этом сообщил региональный оперштаб в своём канале в MAX.

Во время действия опасности жителей просили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: оставаться дома и не подходить к окнам.

«Уважаемые жители Мурманской области! В нашем регионе объявлена беспилотная опасность. Возможны вынужденные ограничения в работе сети интернет. Не снимайте работу ПВО. При обнаружении обломков звоните 112», — говорилось в сообщении.

Позже в оперштабе сообщили об отбое.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что власти региона объявили о введении режима беспилотной опасности и призвали жителей соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу. По его словам, согласно данным Минобороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность.