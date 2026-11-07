Полицейские мероприятия в районе Китай-города в Москве 7 ноября проводились для предупреждения и пресечения правонарушений. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудниками в центральной части города проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах», — утверждается в заявлении.

Участников рейда привозили в отдел МВД по Басманному району для выяснения обстоятельств. В отношении граждан, нарушивших закон, обещают принять меры в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что к парку «Горка» в Большом Спасоглинищевском переулке приехали больше десяти автозаков. По данным журналистов, полицейские задержали более 150 подростков и молодых людей.