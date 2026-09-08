В МВД объяснили возможную причину стрельбы на западе Москвы

Мужчину госпитализировали после стрельбы на западе Москвы. По предварительным данным, его оппонент не менее пяти раз применил травматическое оружие во время конфликта. Возможную причину произошедшего РИА «Новости» назвали в правоохранительных органах.

«Предварительно, конфликт между мужчинами произошёл из-за женщины», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, между мужчинами сначала возникла ссора. В какой-то момент один из участников достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в другого.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Ранее столичное управление МВД подтверждало его госпитализацию, однако подробностей о состоянии мужчины не приводило.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Правоохранителям также предстоит восстановить последовательность событий и выяснить дальнейшие действия стрелявшего.

Напомним, стрельба произошла на территории жилого комплекса «Матч Поинт» на улице Василисы Кожиной. Раненый мужчина после нападения смог добраться до подземной парковки, где попросил соседей вызвать помощь. Предварительно, медики обнаружили у него четыре ранения в области спины.