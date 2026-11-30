Школьный автобус рухнул в ущелье в центральной части Мьянмы, в результате чего погибли 22 человека, ещё 14 получили травмы. Об этом со ссылкой на пожарную службу страны сообщило агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла вечером 29 ноября в районе Пьин-У-Луин административной области Мандалай. Автобус попал в аварию на горном спуске вблизи поворота Охн-Та-Лон, неподалёку от отметки 16-й мили.

Согласно информации спасателей, всего в автобусе находились 36 человек. Спасённые пассажиры доставлены в больницы Мандалая и Пьин-У-Луина.

По предварительным данным Ассоциации спасательной помощи «Санти Тхукха», в автобусе находились 20 учеников, трое преподавателей и десять работников кухни частной школы «Шве Кан Ко» из Мандалая. Спасатели опубликовали кадры с места трагедии.

Спасательная операция на месте падения автобуса в ущелье в Мьянме. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / သန္တိသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်း

Как уточняет издание Voice of Myanmar, школьники и сотрудники образовательного учреждения возвращались с Катхины — традиционного буддийского праздника, во время которого верующие преподносят дары монахам.