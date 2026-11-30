В Мьянме при падении школьного автобуса в ущелье погибли 22 человека
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manisalamdy
Школьный автобус рухнул в ущелье в центральной части Мьянмы, в результате чего погибли 22 человека, ещё 14 получили травмы. Об этом со ссылкой на пожарную службу страны сообщило агентство «Синьхуа».
Трагедия произошла вечером 29 ноября в районе Пьин-У-Луин административной области Мандалай. Автобус попал в аварию на горном спуске вблизи поворота Охн-Та-Лон, неподалёку от отметки 16-й мили.
Согласно информации спасателей, всего в автобусе находились 36 человек. Спасённые пассажиры доставлены в больницы Мандалая и Пьин-У-Луина.
По предварительным данным Ассоциации спасательной помощи «Санти Тхукха», в автобусе находились 20 учеников, трое преподавателей и десять работников кухни частной школы «Шве Кан Ко» из Мандалая. Спасатели опубликовали кадры с места трагедии.
Спасательная операция на месте падения автобуса в ущелье в Мьянме. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / သန္တိသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်း
Как уточняет издание Voice of Myanmar, школьники и сотрудники образовательного учреждения возвращались с Катхины — традиционного буддийского праздника, во время которого верующие преподносят дары монахам.
Ранее Life.ru сообщал, что аналогичная трагедия произошла на острове Фогу в Кабо-Верде в сентябре. Автобус, перевозивший детей и подростков после экскурсии, сорвался в ущелье с высоты около 30 метров. Жертвами аварии стали 25 человек, большинство из них — несовершеннолетние.