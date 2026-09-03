Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ), который неоднократно оказывался в центре скандалов, создало неформальную группу из спортсменов для избиения и убийств военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Участники группы действовали по указаниям командования и избивали военнослужащих полка. В отдельных случаях, согласно источнику, издевательства заканчивались смертью. При этом погибших первоначально оформляли как пропавших без вести. Спустя один-два дня сведения меняли: военнослужащего уже указывали погибшим, а тело передавали в морг.

Ранее российские войска сформировали окружение для подразделений ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. В окружении могут оказаться до двух тысяч украинских военнослужащих. Как утверждается, ситуация стала развиваться после освобождения населённых пунктов Благодатное и Должанское. Именно продвижение российских подразделений на этом направлении позволило создать угрозу окружения для украинских сил.