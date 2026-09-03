Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 20:10

В «мясном» полку ВСУ спортсменов привлекали для расправ над солдатами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ), который неоднократно оказывался в центре скандалов, создало неформальную группу из спортсменов для избиения и убийств военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Участники группы действовали по указаниям командования и избивали военнослужащих полка. В отдельных случаях, согласно источнику, издевательства заканчивались смертью. При этом погибших первоначально оформляли как пропавших без вести. Спустя один-два дня сведения меняли: военнослужащего уже указывали погибшим, а тело передавали в морг.

Один за другим: Сразу четыре населённых пункта перешли под контроль ВС РФ в зоне СВО
Один за другим: Сразу четыре населённых пункта перешли под контроль ВС РФ в зоне СВО

Ранее российские войска сформировали окружение для подразделений ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. В окружении могут оказаться до двух тысяч украинских военнослужащих. Как утверждается, ситуация стала развиваться после освобождения населённых пунктов Благодатное и Должанское. Именно продвижение российских подразделений на этом направлении позволило создать угрозу окружения для украинских сил.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar