В Нальчике 19-летний пловец погиб во время тренировки в бассейне

В Нальчике 19-летний Амир погиб во время тренировки в бассейне «Малика». Его мать рассказала телеграм-каналу Mash Gor, что юношу около шести минут не замечали под водой.

В Нальчике 19-летний Амир погиб во время тренировки в бассейне. Фото © Telegram / Mash Gor

Плаванием молодой человек занимался с семи лет, причём на протяжении 12 лет тренировался у одного наставника. За неделю до трагедии он прошёл медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем. Однако во время очередного занятия парню внезапно стало плохо, после чего он ушёл под воду.

Первым неладное заметил один из находившихся в комплексе родителей. Амира вытащили и попытались реанимировать, но прибывшим врачам спасти его не удалось. При этом, как утверждает семья погибшего, скорую помощь вызвали не сразу, а медиков и спасателей на территории спортивного объекта не оказалось.

Несмотря на произошедшее, «Малика» продолжает работать. Сотрудники учреждения заявили журналистам Mash Gor, что ничего не знают о случившемся, и отказались обсуждать ситуацию по телефону.

Ранее сообщалось, что в столичном фитнес-клубе произошёл несчастный случай: 63-летний посетитель погиб во время плавания. По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с сердцем, однако точная причина происшествия пока не установлена. Инцидент случился в спорткомплексе на Азовской улице. Точная причина смерти пока не установлена