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Регион
Опубликовано 24 октября, 19:35

В Нанте протестующие вновь разгромили ювелирный магазин Histoire d'Or

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В центре французского Нанта участники массовых протестов против роста цен вновь напали на ювелирный магазин Histoire d'Or, который уже подвергался разграблению 17 октября. Об этом сообщает телеканал CNEWS, показавший кадры нападения в своём эфире.

Инцидент произошёл 24 октября, когда очередная протестная акция переросла в столкновения с полицией. После одной из стычек группа молодых людей окружила ювелирный бутик и начала срывать деревянные щиты, которыми владельцы пытались защитить витрины.

На кадрах телеканала видно, как нападавшие разбивают стекло магазина и отодвигают внутреннюю штору, закрывавшую торговое помещение. Журналист CNEWS сообщил, что в городе вновь начались нападения на торговые точки.

Этот же ювелирный бутик уже пострадал во время массовых беспорядков 17 октября. Тогда протесты против роста стоимости жизни также сопровождались столкновениями с правоохранителями и разграблением магазинов в разных городах Франции.

Новые протесты начались во Франции — теперь под коммунистическими флагами
Новые протесты начались во Франции — теперь под коммунистическими флагами

Ранее Life.ru сообщал, что за один день массовых беспорядков во Франции пострадали около 1,5 тысячи торговых предприятий. По предварительным оценкам французской Федерации торговли и дистрибуции, ущерб от погромов 17 октября составил сотни миллионов евро. Участники беспорядков разбивали витрины, проникали в магазины и выносили товары. Разграбления и разрушения фиксировались как в Париже, так и в других крупных городах страны.

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Юрий Лысенко
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