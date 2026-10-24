В Нанте протестующие вновь разгромили ювелирный магазин Histoire d'Or

В центре французского Нанта участники массовых протестов против роста цен вновь напали на ювелирный магазин Histoire d'Or, который уже подвергался разграблению 17 октября. Об этом сообщает телеканал CNEWS, показавший кадры нападения в своём эфире.

Инцидент произошёл 24 октября, когда очередная протестная акция переросла в столкновения с полицией. После одной из стычек группа молодых людей окружила ювелирный бутик и начала срывать деревянные щиты, которыми владельцы пытались защитить витрины.

На кадрах телеканала видно, как нападавшие разбивают стекло магазина и отодвигают внутреннюю штору, закрывавшую торговое помещение. Журналист CNEWS сообщил, что в городе вновь начались нападения на торговые точки.

Этот же ювелирный бутик уже пострадал во время массовых беспорядков 17 октября. Тогда протесты против роста стоимости жизни также сопровождались столкновениями с правоохранителями и разграблением магазинов в разных городах Франции.