30-летнего гражданина Германии Даниэля Кольса, обвиняемого в убийстве главного врача столичной «КМ-Клиник» Марины Каган, доставили в Щербинский районный суд Москвы. Мужчину завели в зал заседаний в наручниках. Он прячет лицо от камер и игнорирует вопросы журналистов. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Обвиняемого в убийстве главврача Каган доставили в суд в Москве. Видео © Life.ru

Суд рассматривает ходатайство следствия о заключении иностранца под стражу. По информации Telegram-канала, на учёте у психиатра и нарколога обвиняемый не состоит. При этом окончательное решение о мере пресечения пока не объявлено.

Тело 60-летней Марины Каган 10 ноября обнаружил её сын на лестнице частного дома в районе Вороново в Новой Москве. По версии следствия, знакомый семьи напал на женщину из-за личной неприязни, а после её смерти скрылся на автомобиле погибшей. Позднее мужчину задержали в Калужской области.

На допросе иностранец дал признательные показания и рассказал, что планировал преступление больше недели. Следователи провели проверку его показаний на месте и исследование с использованием полиграфа. Даниэлю предъявлены обвинения по статьям об убийстве и неправомерном завладении автомобилем.

Ранее Life.ru рассказывал, что сын погибшей сам познакомил мать с будущим обвиняемым. По данным журналистов, мужчины дружили с 2016 года и вместе играли в компьютерные игры. Позднее Даниэль обратился к матери друга за медицинской помощью. Как утверждается, со временем между ними завязались романтические отношения, которые они предпочитали не афишировать. При этом коллеги главврача рассказали Life.ru, что незадолго до трагедии не замечали ничего подозрительного. Женщина продолжала вести приём пациентов и не жаловалась на угрозы. Сотрудники клиники также заявили, что не знали о Даниэле и узнали о гибели руководительницы из новостей.