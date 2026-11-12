Обвиняемый в жестоком убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган почти восемь лет служил по контракту в вооружённых силах Германии. Речь идёт о 30-летнем гражданине ФРГ Даниэле К., которого задержали после обнаружения тела женщины в её частном доме в Новой Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина поступил на службу в бундесвер в 2015 году и оставался военнослужащим до 2023-го. Родился он в украинском Николаеве, где прожил до 2009 года. Затем вместе с семьёй переехал в Германию, гражданство которой впоследствии получил.

Тело 60-летней Марины Каган обнаружили 10 ноября на лестнице её частного дома. По версии следствия, ранним утром обвиняемый столкнул женщину со ступеней, после чего не менее четырёх раз ударил её головой о лестницу и задушил полиэтиленовым пакетом. Затем мужчина забрал автомобиль погибшей и скрылся. Его задержали в тот же день.

Во время допроса фигурант признался в содеянном и рассказал, что готовил преступление более недели. Следователи провели проверку его показаний на месте и исследование с использованием полиграфа. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и неправомерном завладении автомобилем. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.

Ранее Life.ru сообщал, что сын погибшей сам познакомил мать с предполагаемым убийцей, с которым дружил с 2016 года. Молодые люди вместе играли в компьютерные игры. Позднее Даниэль обратился к Каган за медицинской помощью из-за мигреней и панических атак, возникших после смерти отца. Со временем отношения врача и пациента переросли в романтические. Пара предпочитала не афишировать связь, которая продолжалась около года.

Life.ru писал, что причиной убийства главврача могла стать ревность её молодого возлюбленного. Между Каган и 30-летним гражданином Германии завязались близкие отношения, несмотря на разницу в возрасте около 30 лет. Предположительно, незадолго до трагедии между ними произошла ссора.