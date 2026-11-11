Причиной убийства 60-летнего главврача частной клиники Марины Каган в Новой Москве могла стать ревность её молодого возлюбленного. 30-летний гражданин Германии Даниэль К., которого подозревают в убийстве, мог состоять с жертвой в романтических отношениях, пишет Mash .

По информации канала, Каган познакомилась с мужчиной несколько лет назад. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, между ними завязался роман. Предположительно, трагедии предшествовала ссора между возлюбленными.

Напомним, 60-летнюю Марину Каган нашли мёртвой на лестнице собственного дома в Воронове в Новой Москве. Тело женщины обнаружил её сын. Под подозрение попал его 30-летний знакомый Даниэль, имеющий гражданство Германии. Как выяснили журналисты, подозреваемый родился в украинском Николаеве, но впоследствии вместе с семьёй переехал в ФРГ, где получил гражданство. Мужчина проживал вместе с Каган и неоднократно обращался к ней за медицинской помощью. По факту гибели главврача «КМ-Клиник», которая также работала терапевтом и врачом ультразвуковой диагностики, столичный СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. После гибели Каган мужчину задержали в Калужской области.