«В наших планах этого не было»: Слуцкая резко ответила Авербуху, который не захотел брать её дочь в шоу

Ирина Слуцкая дала понять Илье Авербуху, что её дочь Варвара не собирается ждать приглашения в его ледовые шоу. Фигуристка ответила коллеге после заявления о том, что детям известных спортсменов пока рано участвовать в подобных проектах.

Поводом стали слова Авербуха, который высказался о перспективах дочерей Слуцкой и Татьяны Навки. Он заявил, что юным фигуристкам необходимо сначала добиться серьёзных спортивных результатов.

«Всему своё время на данный момент. Дочери Татьяны Навки и Ирины Слуцкой ещё маленькие совсем. Никто из них пока больших результатов не добился», — отметил постановщик ледовых шоу. Он добавил, что вернуться к этому разговору можно примерно через десять лет.

Такая оценка не устроила Слуцкую. В соцсетях она напомнила, что Варваре уже исполнилось 16 лет, и подчеркнула, что дочь открыта к интересным предложениям, но сейчас сосредоточена прежде всего на спортивной карьере.

«Участия именно в шоу Ильи Авербуха в наших планах никогда не было. У нас другие приоритеты: спорт, подготовка, соревнования и достижение поставленных целей», — написала фигуристка.

Слуцкая также не согласилась с необходимостью ждать ещё десять лет, чтобы оценить способности молодой спортсменки. По её мнению, готовность к выступлениям можно увидеть гораздо раньше.