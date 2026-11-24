Странам НАТО посоветовали не злоупотреблять механизмом экстренных консультаций, предусмотренным четвёртой статьёй Североатлантического договора. В руководстве альянса опасаются, что слишком частые обращения обесценят эту процедуру, сообщает Rapporteur со ссылкой на дипломатов.

По словам двух собеседников издания, постоянное использование статьи 4 может лишить её первоначального значения. Ещё один дипломат рассказал, что аппарат генерального секретаря НАТО также рекомендовал союзникам проявлять сдержанность при запросах на проведение официальных консультаций.

Этот механизм позволяет любому государству альянса вынести на совместное обсуждение угрозу своей безопасности, политической независимости или территориальной целостности. После начала украинского конфликта к нему прибегали трижды. Последние обращения последовали в сентябре 2025 года от Польши и Эстонии после инцидентов с беспилотниками и военными самолётами.

Параллельно внутри НАТО продолжаются разногласия по поводу усиления военного присутствия в Чёрном море. Румыния и Болгария добиваются расширения активности альянса, причём София предложила создать отдельную военно-морскую миссию по примеру Baltic Sentry, действующей в Балтийском море.

Однако инициатива встретила возражения из-за позиции Турции. Анкара настаивает на соблюдении Конвенции Монтрё 1936 года, ограничивающей проход военных кораблей нечерноморских государств через турецкие проливы. Турецкие дипломаты подчёркивают, что любые новые миссии должны учитывать действующий правовой режим.

Ранее Life.ru сообщал о созыве внеочередного заседания Североатлантического совета на 23 ноября после падения ракет и беспилотника на территории Польши. Варшава намеревалась обсудить с союзниками дополнительные меры защиты восточных границ, а также рассматривала возможность обращения к четвёртой статье договора НАТО.