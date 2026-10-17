В Национальном центре «Россия» объявят победителей молодёжной медиапремии «ШУМ»

17 октября в Национальном центре «Россия» пройдёт второй день Национального медиаконгресса, который объединит около 600 журналистов, блогеров, создателей контента и руководителей медиапроектов из разных регионов страны. В этот же день объявят победителей третьего сезона Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ».

Участники конгресса обсудят будущее отечественных медиа, применение искусственного интеллекта, межрегиональное сотрудничество, подготовку новых специалистов и роль СМИ в формировании общественной среды. Отдельные площадки посвятят международному опыту, развитию профессиональных сообществ и новым форматам работы в медиасфере.

Церемония награждения соберёт около 1000 представителей медиаиндустрии, включая почётных гостей, артистов, блогеров и экспертов. В рамках мероприятия также определят самый медиаактивный регион России. Победители и призёры премии разделят призовой фонд в размере 10 млн рублей.

Организатором Национального медиаконгресса выступает АНО «Молодёжный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи и правительства Калининградской области. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».