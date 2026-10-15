В Якутске создадут Арктический медиахаб с участием Mash: Проект стал результатом работы профильной группы Госдумы

В Якутске создадут Арктический медиахаб, одним из ключевых проектов которого станет тематический канал «Mash Арктика». Об этом заявил генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на сессии «Арктика — территория притяжения» форума «Российская энергетическая неделя — 2026». Инициатива стала результатом работы профильной группы Госдумы, объединившей представителей медиасообщества, аналитиков, органов власти и институтов развития для формирования новой информационной повестки об Арктике.

Депутат Госдумы Марина Ким, выступившая модератором сессии, рассказала о деятельности рабочей группы, в которую входит News Media Holding. На протяжении года участники занимались вопросами развития Арктики, объединяя усилия представителей разных отраслей. Работа продолжится и после формирования нового созыва Госдумы, она будет нацелена формирование нового образа Арктики, правильное позиционирование и изменение взглядов молодежи на современные арктические реалии.

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«Мы очень плотно и продуктивно поработали в рабочей группе Госдумы. Впервые обозначили основные проблемные моменты и аккумулировали информацию о том, как у нас Арктика позиционируется в СМИ. За этот год мы собрали большой объем статистических данных, провели опрос аудитории и сформировали конкретную дорожную карту — конкретные шаги и образ Арктики», — подчеркнул Арапов.

По его словам, в ходе совместной работы участников профильной группы и представителей медиахолдингов сформировалась концепция единого медиахаба. Центр разместится в Якутске и будет рассказывать о жизни и развитии российских арктических территорий. Особую роль в проекте отведут региональным журналистам и местным жителям, которые смогут делиться историями о происходящем на Севере из первых уст.

Возможности News Media Holding позволят вывести арктическую повестку на широкую аудиторию. В структуру холдинга входит порядка 70 изданий, объединяющих около 47 миллионов подписчиков. Ежемесячно его площадки собирают порядка пяти миллиардов просмотров, а материалы получают более 30 тысяч цитирований.

При этом будущий медиахаб будет ориентирован не только на российских читателей. По словам Арапова, публикациями холдинга интересуются зарубежные СМИ, в том числе Daily Mail, ABC News, CNN, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu и китайские издания. Это открывает дополнительные возможности для знакомства международной аудитории с российскими проектами и инициативами.

Отдельное направление работы — привлечение молодёжи. Как отметил Арапов, для этого недостаточно сухих рассказов о строительстве инфраструктуры и освоении природных ресурсов. Необходимы яркая подача, оперативность, авторитетность контента и истории, которые затрагивают интересы самой аудитории.

Ещё одна задача медиахаба — рассказывать молодым людям о возможностях, которые открываются в северных регионах: востребованных профессиях, вакансиях, уровне заработка и перспективах трудоустройства. По мнению Арапова, сочетание реальных историй, практической пользы и современных форматов поможет показать Арктику как территорию, где создаются новые технологии, рабочие места и возможности для развития.

Впервые концепцию Арктического медиахаба представили в сентябре на Восточном экономическом форуме. Она предусматривает создание аналитического подразделения, «фабрики смыслов» с участием блогеров и блока, который будет связывать информационную повестку с реальными инфраструктурными проектами. Главная задача — показать Арктику через истории людей, которые живут, работают и развивают северные территории.

«У меня нет сомнений, что через 10 лет Арктика по-настоящему станет модной и символом технологического прогресса, особого образа жизни. Появится особая арктическая эстетика, архитектурный стиль и новые герои, которых не будут называть полярниками. Арктика — не край земли, это место, где начинается будущее», — заключил Денис Арапов.

Подводя итог дискуссии, Марина Ким подчеркнула, что значение арктических проектов выходит далеко за пределы одной страны и будет определять развитие мировой экономики на десятилетия вперёд.

«Арктика и те энергетические проекты, которые будут там реализовываться, — это то, что будет держать экономику Земли глобально в ближайшие сто лет. Мы выстроили дорожную карту, осознаем риски, знаем, как их застраховать. Арктические проекты рассчитаны не на один год, не на одно десятилетие. Все, что создается сегодня, определит возможности нашего мира на ближайшие десятилетия», — отметила депутат.

Ранее Life.ru сообщал о поручении Владимира Путина ускорить подготовку комплексного плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Рассчитанный до 2050 года документ должен объединить логистическое пространство северных и дальневосточных регионов. В него войдут перспективные инфраструктурные проекты и ключевые направления экономического развития.