Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на высказывания глав оборонных ведомств Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Уэса Стритинга, выступивших в поддержку украинских ударов по российской территории. Глава МИД РФ назвал состояние европейских министров неадекватным и отказался подробно комментировать их позицию.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», — заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Поводом для комментария стали заявления европейских министров на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Писториус назвал «довольно глупой» критику Пентагоном украинских ударов вглубь России. Его британский коллега Стритинг также выступил в поддержку подобных действий Киева.