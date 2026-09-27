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Опубликовано 27 сентября, 16:27

В небе над Одессой заметили дрон, летящий со скоростью до 800 км/ч

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Необычный российский беспилотник, способный резко набирать скорость до 800 км/ч, заметили в районе Одессы. Об этом сообщил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его данным, сначала аппарат двигался примерно на скорости 250 км/ч, после чего резко ускорился до 800 км/ч. Затем беспилотник сбросил скорость примерно до 500 км/ч и продолжил полёт.

Коваленко предположил, что подобные показатели могут быть связаны с испытаниями новой силовой установки для российских дронов. По его версии, речь может идти о реактивном двигателе для одной из модификаций «Герани-4».

Украинский аналитик также признал, что существующие реактивные беспилотники, развивающие 500–600 км/ч, уже создают серьёзные сложности для украинской ПВО. По его словам, эффективные средства борьбы с такими целями пока не удалось развернуть в необходимых масштабах, а появление аппаратов со скоростью около 800 км/ч дополнительно осложнит их перехват.

В Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников
В Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников

Ещё 17 сентября Life.ru писал, что российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО. Западные аналитики отмечали высокую скорость новых аппаратов и необходимость расходовать на их перехват дорогостоящие средства ПВО.

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Николь Вербер
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