В небе над Одессой заметили дрон, летящий со скоростью до 800 км/ч

Необычный российский беспилотник, способный резко набирать скорость до 800 км/ч, заметили в районе Одессы. Об этом сообщил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его данным, сначала аппарат двигался примерно на скорости 250 км/ч, после чего резко ускорился до 800 км/ч. Затем беспилотник сбросил скорость примерно до 500 км/ч и продолжил полёт.

Коваленко предположил, что подобные показатели могут быть связаны с испытаниями новой силовой установки для российских дронов. По его версии, речь может идти о реактивном двигателе для одной из модификаций «Герани-4».

Украинский аналитик также признал, что существующие реактивные беспилотники, развивающие 500–600 км/ч, уже создают серьёзные сложности для украинской ПВО. По его словам, эффективные средства борьбы с такими целями пока не удалось развернуть в необходимых масштабах, а появление аппаратов со скоростью около 800 км/ч дополнительно осложнит их перехват.

Ещё 17 сентября Life.ru писал, что российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО. Западные аналитики отмечали высокую скорость новых аппаратов и необходимость расходовать на их перехват дорогостоящие средства ПВО.