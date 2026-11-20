Пицца и наггетсы стали исчезать из меню некоторых школ Московской области. На изменения в питании детей обратили внимание родители, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам родителей, наггетсы перестали продавать на этой неделе, а пицца исчезла из ассортимента ещё на прошлой. В одном из учебных заведений изменения объяснили решением отказаться от вредной еды. В других школах причины пересмотра меню не назвали.

При этом ограничения затронули не все образовательные учреждения. В московских школах пицца и наггетсы пока остаются в продаже. О введении единого запрета на эти блюда во всём Подмосковье также не сообщалось.

Изменения произошли спустя две недели после громкого обсуждения школьного питания. 5 ноября советник президента России Елена Ямпольская выступила против продажи пиццы в образовательных учреждениях. Она заявила, что такое блюдо не приносит детям пользы, и предложила активнее знакомить школьников с традиционной русской кухней.

Тема вызвала споры и среди политиков. Ранее Life.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал узнать мнение родителей и детей, прежде чем убирать пиццу из школьных столовых. Парламентарий предложил различать качественно приготовленное блюдо и выпечку с сомнительным составом, которую иногда продают под видом пиццы.