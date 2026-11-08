В немецком Дюссельдорфе прошла церемония памяти советских военнопленных и мирных жителей, погибших в нацистском плену во время Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу в районе Люденберг. Об этом сообщило Посольство России в Германии.

В церемонии приняли участие российский посол Сергей Нечаев, сотрудники дипмиссии, бывший бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель, представители немецкой общественности и проживающие в ФРГ соотечественники. Настоятель местного храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Михаил провёл заупокойную литию. Нечаев поблагодарил собравшихся за сохранение памяти о погибших и уход за советскими воинскими захоронениями.

История мемориального кладбища связана с нацистской системой принудительного труда. В 1940 году на этом месте организовали лагерь и военный лазарет. Первоначально туда доставляли пленных из европейских государств. После нападения Германии на СССР в 1941 году основную часть пациентов составили истощённые и тяжелобольные советские военнослужащие. Многие из них ранее работали на промышленных предприятиях региона. Голод, эпидемии, тяжёлые условия содержания и отсутствие необходимой медицинской помощи приводили к массовой гибели узников.

Американские войска освободили лагерь 17 апреля 1945 года, когда вошли в Дюссельдорф со стороны Хильдена. Уже в мае выжившие заключённые установили памятный камень с надписями на русском и немецком языках. Его посвятили 1,5 тысячи жертв нацизма. Большинство захоронений на кладбище остаются братскими. Лишь две могилы имеют имена: в них покоятся советские граждане, умершие после освобождения лагеря. Их похоронили американские военнослужащие.

После войны останки пленных из Франции, Бельгии и других западных стран перевезли на родину. Советские захоронения сохранили в Дюссельдорфе. В 1963 году мемориальный комплекс прошёл масштабную реконструкцию и приобрёл современный облик. На его территории установили гранитный православный крест и рельеф с надписью «Вечная слава героям, погибшим за свободу и независимость советской Родины».

Ранее Life.ru сообщал, что в немецком Ангермюнде вандалы повредили памятник советским воинам. В ночь с 4 на 5 ноября неизвестные сбили с монумента массивное навершие с пятиконечной звездой, которое при падении раскололось на части. Памятник установили в 1946–1947 годах на месте захоронения 36 советских военнослужащих и мирных жителей. Местные власти назвали произошедшее недопустимым посягательством на память погибших и обратились в полицию. При этом мемориал уже нуждался в реставрации, проект которой городские власти рассмотрели буквально за день до происшествия.