Отмена официальной церемонии открытия памятника советским партизанкам во французском городе Тиль стала позором для властей Пятой республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя решение отказаться от мероприятия в честь участниц движения Сопротивления.

По словам дипломата, французские власти первоначально не препятствовали созданию мемориала отряду «Родина» и даже содействовали реализации проекта. Однако незадолго до торжественного открытия церемонию отменили, сославшись на невозможность обеспечить безопасность участников.

Захарова связала это решение с давлением местных проукраинских организаций, участники которых — ярые почитателя гитлеровским коллаборационистов. Она раскритиковала действия Парижа, заявив, что французское руководство проявило малодушие и пренебрегло памятью собственных соотечественников, сражавшихся против нацизма.

«Поэтому ничего неожиданного в малодушном решении французской стороны для нас нет, это позор нынешним французским властям, которые запятнали память о бессмертном подвиге своих предков — участников движения Сопротивления», — подчеркнула представитель МИД.

Несмотря на отмену официального мероприятия, 26 сентября российские и белорусские дипломаты вместе с потомками участниц отряда посетили мемориал. Они почтили память советских женщин и всех, кто погиб в борьбе за освобождение Европы от нацизма.

Отряд «Родина» сформировали весной 1944 года советские узницы, сумевшие бежать из концлагеря на территории Франции. Впоследствии они присоединились к местному Сопротивлению и участвовали в борьбе против немецких оккупационных войск.

Захарова назвала создание памятника одним из наиболее значимых совместных российско-белорусских мемориальных проектов в Западной Европе за последние годы. Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти даже в условиях нынешнего кризиса отношений между Москвой и Парижем.

Ранее Life.ru сообщал, что французские власти отменили официальную церемонию открытия памятника отряду «Родина», запланированную на 27 сентября. Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин тогда предложил адресовать вопросы о причинах такого решения местным властям. Несмотря на отмену торжеств, у мемориала собрались представители посольств России и Белоруссии, скульпторы, потомки участниц Сопротивления и местные жители. Также Life.ru рассказывал об истории создания женского партизанского отряда.