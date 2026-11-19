В нескольких регионах Поволжья объявлена ракетная опасность. О соответствующих мерах предупредило МЧС.

Угроза затронула территории Самарской, Саратовской и Пензенской областей, а также Чувашию. Жителей просят сохранять бдительность и следовать инструкциям ведомств.

Глава Самары Носков сообщил, что в областном центре ввели ограничения. В городе полностью приостановлено движение наземного общественного транспорта.