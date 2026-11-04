В Нидерландах после повторного осквернения кладбища советских воинов до сих пор не определились с дополнительными мерами безопасности. Установленные на мемориале камеры наблюдения, часть которых не работала во время первого нападения вандалов, уже отремонтировали. Однако защитить захоронение от нового акта вандализма это не помогло. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь мэрии Лёсдена Патриция ван Трихт.

По словам представителя муниципалитета, решение об усилении охраны примут с учётом результатов полицейского расследования. Пока власти не могут назвать ни конкретные меры, ни сроки их возможного введения. Обсудить ситуацию планируют сотрудники полиции, представители администраций Лёсдена и Амерсфорта, Нидерландского фонда военных захоронений и организации «Советское поле славы», управляющей мемориалом.

При этом после июльского нападения выяснилось, что две из четырёх камер видеонаблюдения на кладбище вышли из строя из-за удара молнии. К августу оборудование отремонтировали, а теперь записи с камер изучают правоохранители в рамках нового расследования.

В мэрии подчеркнули, что оба случая осквернения воинского захоронения считают недопустимыми. Власти Лёсдена напомнили, что мемориал является местом памяти 865 жертв Второй мировой войны, а сохранение исторического наследия требует уважительного отношения к погибшим.

Последнее нападение произошло 31 октября. Неизвестные исписали красной и чёрной краской памятную стелу и прилегающую стену. Руководитель фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг подтвердил повторное осквернение мемориального комплекса и сообщил о переговорах с местными властями, посвящённых предотвращению подобных происшествий.

Первый акт вандализма произошёл 10 июля. Тогда неизвестные осквернили более 150 могил советских военнослужащих на кладбище «Эревелд» в Нидерландах, нанеся надписи красной краской на надгробия, памятную стелу и мемориальную стену. Руководство фонда обратилось в полицию и приступило к восстановлению повреждённых объектов.