В Нидерландах остановят работу единственного в стране цинкового завода из-за высоких цен на энергию. О прекращении выпуска металла с 30 ноября объявила компания Nyrstar.

Предприятие в Буделе уже длительное время находится в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами из соседних европейских государств. Дополнительное увеличение расходов на электроэнергию на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры сделало дальнейшую деятельность нерентабельной. Генеральный директор Nyrstar Мэтт Хэдфилд призвал власти оперативно принять меры для сохранения стратегически важных мощностей по переработке сырья.

С сентября компания, принадлежащая сырьевому трейдеру Trafigura, рассматривает различные варианты дальнейшей судьбы промышленной площадки. На ней трудятся около 500 человек. Руководство пока не ожидает увольнения постоянных сотрудников.

Ранее, 24 ноября, стало известно о массовом прекращении производства удобрений в Европе. В регионе уже выведены из эксплуатации мощности, рассчитанные на ежегодный выпуск не менее пяти миллионов тонн аммиака. Это соответствует 28% потенциала отрасли, однако реальные потери, по оценкам аналитиков, могут достигать 35%.