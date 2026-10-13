В Нидерландах схватили мужчину, готовившего масштабный теракт

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов успешно провели операцию по нейтрализации подозреваемого, планировавшего масштабный террористический акт. Официальное сообщение об этом распространила национальная прокуратура европейского государства.

Мероприятия по поимке злоумышленника состоялись ещё 5 октября, однако обнародовать сведения сразу силовики не стали ради обеспечения тайны следственных действий.

Спецслужбы вышли на след радикала после того, как он прямо обозначил свои намерения устроить расправу, ориентируясь на «максимально возможное число жертв».

В данный момент фигурант находится в изоляции, следователи устанавливают круг его возможных сообщников, каналы финансирования и происхождение потенциальных орудий преступления. Правоохранители продолжают проверку связей задержанного с запрещенными группировками.

Ранее Life.ru рассказывал о гражданине Украины, устроившем нападение с ножом в польском монастыре. Мужчина до этого служил в ВСУ. В результате нападения пострадали несколько человек, один из них позднее скончался. Подозреваемого задержали, а польские правоохранители начали расследование обстоятельств произошедшего.