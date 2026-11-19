В Нидерландах число выявленных заражений вирусом Западного Нила с начала 2026 года достигло 81, а количество умерших пациентов с этой инфекцией увеличилось до 13. Среди новых случаев оказался и человек, который мог заразиться при переливании донорской крови, сообщает Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM).

С предыдущего обновления статистики 5 ноября специалисты зарегистрировали ещё четырёх пациентов. При этом только у одного инфекцию выявили непосредственно в ноябре, остальные заразились раньше, но диагнозы подтвердились позднее. Больше всего заболевших приходится на провинцию Южная Голландия — 47 человек. В Утрехте зафиксировано 15 случаев, в Северной Голландии — восемь, Северном Брабанте — семь, а в Гелдерланде и Оверэйсселе — по два.

Особое внимание эпидемиологов привлёк случай предполагаемого заражения через переливание крови. Исследования показали, что донорский материал содержал вирус Западного Нила, однако окончательно подтвердить именно такой путь передачи инфекции не удалось. При этом сам донор чувствовал себя хорошо и проживал в районе, который на тот момент не относился к зонам риска.

«Не было причин откладывать сдачу крови. Поэтому кровь не проверяли на вирус Западного Нила», — пояснили в RIVM. С 18 сентября в Нидерландах действует обязательное тестирование всех донорских кроводач на эту инфекцию.

Вирус продолжает обнаруживаться и у животных. За последние две недели положительные результаты получили ещё у десяти птиц, а общее число зарегистрированных случаев среди пернатых достигло 293. У лошадей новых заражений не выявили — их количество остаётся на уровне 175.

Основными переносчиками вируса Западного Нила остаются комары, заражающиеся от инфицированных птиц. У большинства людей заболевание протекает бессимптомно, однако иногда вызывает лихорадку, головную и мышечную боль, а в тяжёлых случаях — поражение нервной системы, включая воспаление головного мозга и его оболочек. В RIVM полагают, что пик вспышки уже пройден из-за завершения сезона активности комаров. Следующее обновление статистики ожидается в декабре.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее предупредила о росте заболеваемости различными видами лихорадок в Европе. По её словам, увеличивается не только количество выявленных инфекций, но и число случаев местной передачи, когда люди заражаются непосредственно в европейских странах, а не во время зарубежных поездок. Помимо лихорадки Западного Нила, санитарные службы отслеживают распространение денге и чикунгуньи.