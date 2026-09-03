В Нигерии почти 40 человек погибли при попытке украсть нефть из трубопровода

Не менее 37 человек погибли в Нигерии при попытке незаконно откачать нефть из трубопровода. Люди погибли из-за токсичных испарений, сообщает AFP со ссылкой на неправительственные организации.

Инцидент произошёл возле населённого пункта Окрика в штате Риверс на юге страны, недалеко от города Порт-Харкорт. По предварительным данным, участники попытались сделать незаконную врезку в трубопровод, чтобы откачать нефтепродукты для последующей продажи.

Во время операции люди оказались в зоне скопления опасных паров. Часть участников потеряла сознание и погибла от воздействия токсичных веществ. Также сообщается о пропавших без вести и пострадавших.

Кража нефти из трубопроводов остаётся распространённой проблемой для юга Нигерии, где расположены крупные объекты нефтяной отрасли. Незаконные врезки регулярно становятся причиной аварий и человеческих жертв. Власти страны проводят операции против нелегальной добычи и переработки нефти, однако полностью остановить деятельность подпольных группировок пока не удалось.

Подобные случаи с незаконным вмешательством в работу нефтяной инфраструктуры в Нигерии уже не раз приводили к трагедиям. Ранее Life.ru писал о взрыве на нефтепроводе в стране, который произошёл после попытки хищения топлива: тогда погибли люди, а расследование показало, что причиной стала незаконная врезка в систему.